Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:05

Пономарев — об уходе Бийола: «Не представляю, как Федотов будет справляться. Кем играть-то?»

Пономарев отреагировал на переход Бийола в «Удинезе»
Читать «СЭ» в

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника красно-синих Яка Бийола в «Удинезе».

«Думаю, что такие потери клуба скажутся на следующем сезоне команды. Нужно иметь хороший запас. Это очень серьезная потеря для армейцев. Даже не представляю, как Федотов будет справляться. Кем играть-то? С другой стороны, нужно брать пример с «Краснодара», там тоже ребята молодые, свои. Они в прошлом сезоне неплохо играли и удержали команду. Бийол — игрок не целого матча, немного странный. То он играет блестяще, делает погоду, то чего-то в нем не хватает. А вот чего не хватает, не понимаю до сих пор», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В прошедшем сезоне Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев.

Яка Бийол
РПЛ
ФК Удинезе
ФК ЦСКА (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Снятие стресса с помощью спорта: как это работает
Региональные бюджеты, Галицкий, букмекеры и «Газпром». Кто сейчас дает деньги российским футбольным клубам
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Литвинов считает Абаскаля тренером, похожим на Тедеско
«Химки» объявили о подписании «Русского Месси» — экс-спартаковца Давыдова
Бийол поблагодарил ЦСКА после перехода в «Удинезе»
«Химки» подписали контракт с Артуром Черным до 2025 года
Литвинов — о Каттани: «Обидно, что такой человек уходит из нашего клуба. Мне очень нравился этот специалист»
«Обидно, что такой человек покинул наш клуб. Мне очень нравился этот специалист». Литвинов — об уходе Луки Каттани и Суперкубке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА объявил о переходе Бийола в «Удинезе»

Литвинов — о Каттани: «Обидно, что такой человек уходит из нашего клуба. Мне очень нравился этот специалист»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости