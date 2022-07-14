Пономарев — об уходе Бийола: «Не представляю, как Федотов будет справляться. Кем играть-то?»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника красно-синих Яка Бийола в «Удинезе».
«Думаю, что такие потери клуба скажутся на следующем сезоне команды. Нужно иметь хороший запас. Это очень серьезная потеря для армейцев. Даже не представляю, как Федотов будет справляться. Кем играть-то? С другой стороны, нужно брать пример с «Краснодара», там тоже ребята молодые, свои. Они в прошлом сезоне неплохо играли и удержали команду. Бийол — игрок не целого матча, немного странный. То он играет блестяще, делает погоду, то чего-то в нем не хватает. А вот чего не хватает, не понимаю до сих пор», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
В прошедшем сезоне Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0-0
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4
|Краснодар
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -