Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника красно-синих Яка Бийола в «Удинезе».

«Думаю, что такие потери клуба скажутся на следующем сезоне команды. Нужно иметь хороший запас. Это очень серьезная потеря для армейцев. Даже не представляю, как Федотов будет справляться. Кем играть-то? С другой стороны, нужно брать пример с «Краснодара», там тоже ребята молодые, свои. Они в прошлом сезоне неплохо играли и удержали команду. Бийол — игрок не целого матча, немного странный. То он играет блестяще, делает погоду, то чего-то в нем не хватает. А вот чего не хватает, не понимаю до сих пор», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В прошедшем сезоне Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев.