Полузащитник ЦСКА Кисляк признался, что мечтает играть в «Барселоне»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопросы журналистов на церемонии награждения лауреатов премии «Первая пятерка». По итогам голосования 4 декабря стало известно, что хавбек получил награду лучшему молодому игроку.

— Тебе нравится в ЦСКА?

— Мне очень нравится в ЦСКА. Это клуб, в котором я вырос и дебютировал на взрослом уровне.

— В какой клуб Европы ты хочешь попасть?

— В «Барселону».

— Твоя любимая команда?

— На первом месте ЦСКА, а потом идет «Барселона».

— Месси или Роналду?

— Месси.

В сезоне-2025/26 Кисляк провел 17 матчей за красно-синих в чемпионате России, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.