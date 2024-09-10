ЦСКА не договорился о переходе форварда «Маккаби» Тургемана

ЦСКА и «Маккаби» из Тель-Авива не смогли договориться о переходе форварда Дора Тургемана.

«Дор Тургеман останется в «Маккаби», чтобы выступить с командой в Лиге Европы. Игрок был готов ехать в Россию, но сейчас он хочет проявить себя в еврокубках, чтобы получить более выгодное предложение из Европы в следующее зимнее или летнее трансферное окно», — цитирует источник Sport24.

Отмечается, что стороны не дошли до обсуждения личного контракта, но переговоры могут возобновиться зимой.

Контракт 20-летнего израильтянина с «Маккаби» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Тургеман провел за «Маккаби» 70 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.