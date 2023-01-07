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Сегодня, 17:11

ЦСКА назвал состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ

Иван Шитик
Корреспондент
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Московский ЦСКА назвало состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ. Всего на сборе будут работать под руководством Владимира Федотова 29 игроков.

Вратари: Акинфеев, Торова, Боков, Шайхутдинов.

Защитники: Мойзес, Дивеев, Роша, Зайнутдинов, Агапов, Гайич, Щенников, Лукин, Носков, Набабкин.

Полузащитники: Мухин, Обляков, Кучаев, Мединв, Карраскаль, Зделар, Мендес, Ермаков, Кисляк, Ушаков, Арьузов, Глебов.

Нападающие: Чалов, Заболотный, Гайч.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sostav-na-uchebnotrenirovochnyy-sbor-v-oae/
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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