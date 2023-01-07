ЦСКА назвал состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ

Московский ЦСКА назвало состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ. Всего на сборе будут работать под руководством Владимира Федотова 29 игроков.

Вратари: Акинфеев, Торова, Боков, Шайхутдинов.

Защитники: Мойзес, Дивеев, Роша, Зайнутдинов, Агапов, Гайич, Щенников, Лукин, Носков, Набабкин.

Полузащитники: Мухин, Обляков, Кучаев, Мединв, Карраскаль, Зделар, Мендес, Ермаков, Кисляк, Ушаков, Арьузов, Глебов.

Нападающие: Чалов, Заболотный, Гайч.