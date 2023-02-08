Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:03

ЦСКА начал заключительный сбор в Турции

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Начался заключительный зимний учебно-тренировочный сбор ЦСКА в Белеке (Турция), сообщила пресс-служба армейцев.

Сегодня, 8 февраля, футболисты московского клуба провели вечернюю тренировку. Состав для работы на заключительном сборе остался прежним. К работе в общей группе приступил полузащитник Саша Зделар, который до этого тренировался в Турции по индивидуальному графику.

ЦСКА запланировал три товарищеских матча на этот сбор. Армейцы встретятся с «Ахматом» (11 февраля), московским «Динамо» (15 февраля) и «Рубином» (19 февраля).

На данный момент ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска россиян на соревнования
Число жертв землетрясений в Турции выросло до 9057
Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце
В театре «Современник» отменили спектакль с Ахеджаковой
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о стягивании ВСУ резервов для контратаки
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Петржела считает переезд на Кипр лучшим вариантом для Кержакова, чем работа в РПЛ
Балахнин: «Глушаков — опытный игрок. Он поможет нижегородцам»
Дмитрий Баранник: «Менеджмент «Локомотива» провернул очень хорошую сделку. У Дзюбы огромные амбиции»
Дзюба начнет против «Спартака» и Карпина. Это — огонь!
Сафонов о «Локомотиве»: «Закончилась пилорама, дальше начнется футбол»
Дзюба впервые прокомментировал переход в «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин: «Глушаков — опытный игрок. Он поможет нижегородцам»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости