Шитов оценил возможность возвращения в «Спартак-2»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов оценил возможность возвращения в «Спартак-2». Самарский клуб арендовал форварда у красно-белых.

«В «двойку» уже не тянет. После РПЛ мало кто захочет опускаться уровнем ниже. Не думаю, что команду заявят в Первую лигу, а во Второй лиге играть с людьми, которые кости ломают, я не хочу», — цитирует «РБ Спорт» Шитова.

19-летний россиянин является воспитанником «Спартака». Он с 2015 года в системе московского клуба.