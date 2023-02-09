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Сегодня, 02:07

Шитов оценил возможность возвращения в «Спартак-2»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов оценил возможность возвращения в «Спартак-2». Самарский клуб арендовал форварда у красно-белых.

«В «двойку» уже не тянет. После РПЛ мало кто захочет опускаться уровнем ниже. Не думаю, что команду заявят в Первую лигу, а во Второй лиге играть с людьми, которые кости ломают, я не хочу», — цитирует «РБ Спорт» Шитова.

19-летний россиянин является воспитанником «Спартака». Он с 2015 года в системе московского клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-shitov-v-spartak-2-uzhe-ne-tyanet-ne-hochu-igrat-v-pfl-s-temi-kto-lomaet-kosti/
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ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
Владислав Шитов
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