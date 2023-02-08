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Балахнин: «Глушаков — опытный игрок. Он поможет нижегородцам»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, что думает о возможном трансфере Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

— Глушаков — опытный игрок. Если тренер «НН» его берет, значит, он вписывается в его систему. Конечно, Глушаков поможет нижегородцам, — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

— Возраст Глушакова — не проблема?
— С возрастом лучше не становишься, но есть разные ситуации. Может, в «НН» опыта не хватает. Нет сомнения в том, Глушаков высококвалифицированный футболист.

Ранее сообщалось, что футболист может подписать контракт с нижегородской команды в ближайшее время.

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. С 2020 по 2022 год он выступал за «Химки».

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-glushakov-opy-tny-j-futbolist-on-pomozhet-pari-nn/
Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
Сергей Балахнин
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

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