Балахнин: «Глушаков — опытный игрок. Он поможет нижегородцам»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, что думает о возможном трансфере Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

— Глушаков — опытный игрок. Если тренер «НН» его берет, значит, он вписывается в его систему. Конечно, Глушаков поможет нижегородцам, — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

— Возраст Глушакова — не проблема?

— С возрастом лучше не становишься, но есть разные ситуации. Может, в «НН» опыта не хватает. Нет сомнения в том, Глушаков высококвалифицированный футболист.

Ранее сообщалось, что футболист может подписать контракт с нижегородской команды в ближайшее время.

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. С 2020 по 2022 год он выступал за «Химки».

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.