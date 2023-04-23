ЦСКА — «Локомотив»: Карасев дважды правильно наказал Митая и удалил его

На 31-й и 40-й минутах матча 24-го тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» арбитр Сергей Карасев в одинаковых ситуациях дважды правильно применил дисциплинарные санкции к Марио Митаю и в итоге удалил его с поля.

Оба раза железнодорожник руками задерживал Ивана Облякова, откликавшегося на передачу партнера по команде и пытавшегося убежать к воротам гостей.

Получив две желтые карточки, Митай заработал не только удаление, но и автоматическую дисквалификацию на одну игру.