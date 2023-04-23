И.о. главного тренера «Сочи» Хохлов — о поражении от «Ахмата»: «В таких играх один эпизод решает весь исход»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Непростая игра была. Соперник достойный, — цитирует пресс-служба клуба Хохлова. — Я думаю то, к чему готовились, мы увидели. С чем-то удалось справиться, где-то может не хватило удачи в завершении. В таких играх один эпизод решает весь исход. К сожалению, он сегодня был не в нашу пользу. Во втором тайме мы провели замены. Пытались усилить группу атаки, но это не сработало так, как мы хотели. После перерыва команды сбились уже на более силовой футбол».

«Ахмат» набрал 40 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» располагается на 9-й строчке — 31 очко.