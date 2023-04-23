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Сегодня, 20:33

Тукманов считает, что голкипер «Торпедо» Бабурин способен играть в ведущих командах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался об игре голкипера московского клуба Егора Бабурина.

«Заслужил ли Бабурин повышение в «Зенит»? Это не мне решать. Есть специалисты, которые могут сравнивать игру вратарей сегодняшнего «Зенита» с игрой Бабурина. В целом, он вратарь хорошего класса. Способен ли он играть в ведущих командах? Конечно», — цитирует Тукманова «Спорт день за Днем».

29-летний голкипер является воспитанником «Зенита». В 2019-м году его выкупил «Ростов». Летом прошлого года Бабурин на правах аренды перешел в «Торпедо».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-prezident-torpedo-tukmanov-vyskazalsya-o-perspektivakh-baburina-vernutsya-v-zenit-
Егор Бабурин
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
Результаты / календарь
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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