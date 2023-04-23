Тукманов считает, что голкипер «Торпедо» Бабурин способен играть в ведущих командах

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался об игре голкипера московского клуба Егора Бабурина.

«Заслужил ли Бабурин повышение в «Зенит»? Это не мне решать. Есть специалисты, которые могут сравнивать игру вратарей сегодняшнего «Зенита» с игрой Бабурина. В целом, он вратарь хорошего класса. Способен ли он играть в ведущих командах? Конечно», — цитирует Тукманова «Спорт день за Днем».

29-летний голкипер является воспитанником «Зенита». В 2019-м году его выкупил «Ростов». Летом прошлого года Бабурин на правах аренды перешел в «Торпедо».