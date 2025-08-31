ЦСКА и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 7-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18.00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Жоао Виктор, Мойзес, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Матеус Алвес, Шуманский.

Запасные: Тороп, Баровский, Абдулкадыров, Ди Лусиано, Рядно, Лукин, Верде, Руис, Бандикян, Алеррандро, Мусаев, Сериков.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Диего Коста, Батчи, Дуглас Аугусто, Черников, Сперцян, Перрен, Виктор Са, Кордоба.

Запасные: Корякин, Голиков, Стежко, Жубал, Гонсалес, Хмарин, Ленини, Козлов, Кривцов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».