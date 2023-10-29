«Динамо» — «Урал»: форвард екатеринбуржцев Ишков забил в девятку на последней минуте

Нападающий «Урала» Илья Ишков сократил отставание своей команды в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо» — 1:2.

На 90+5-й минуте форвард пробил из-за пределов штрафной в дальний от себя верхний угол ворот бело-голубых.

Гол в ворота «Динамо» стал для 18-летнего Ишкова первым в сезоне-2023/24.