«Динамо» — «Урал»: форвард екатеринбуржцев Ишков забил в девятку на последней минуте
Нападающий «Урала» Илья Ишков сократил отставание своей команды в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо» — 1:2.
На 90+5-й минуте форвард пробил из-за пределов штрафной в дальний от себя верхний угол ворот бело-голубых.
Гол в ворота «Динамо» стал для 18-летнего Ишкова первым в сезоне-2023/24.
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|19:00
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|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
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|
Кр. Советов – Оренбург
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|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
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|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
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|
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