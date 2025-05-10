ЦСКА и «Краснодар» встречаются в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве в субботу, 10 мая, и начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча армейцев и «быков». Ключевые события игры ЦСКА — «Краснодар» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

10 мая, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

«Краснодар» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА располагается на третьей строчке с 52 очками.