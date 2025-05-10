«Рубин» примет «Ростов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 11 мая. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, начало — в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Ростов» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Перед туром «Рубин» занимает седьмое место в премьер-лиге с 39 очками. «Ростов» располагается на восьмой строчке с 38 очками. Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась со счетом 1:1.