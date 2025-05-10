ЦСКА — «Краснодар»: Мусаев смотрит матч в компании помощника с наушником, Николич в перерыве говорил по телефону

Главный тренер ЦСКА Марко Николич и Мурад Мусаев, возглавляющий «Краснодар», дисквалифицированы на матч 28-го тура РПЛ.

У армейцев командой в этой игре руководит Радойе Смилянич, у «быков» — Артур Оленин.

Во время эфира камеры несколько раз запечатлели Мусаева, который наблюдает за матчем с трибун в компании помощника с наушником. Также в трансляцию попал эпизод, как Николич в перерыве говорил по телефону.

Согласно регламенту, дисквалифицированным специалистам запрещено общаться со скамейкой с помощью рации и иных технических средств.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».