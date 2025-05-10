Футбол
10 мая, 20:25

Семшов считает Юрана, Игнашевича и Черевченко самыми недооцененными тренерами в России

Александр Абустин
корреспондент

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал «СЭ», каких российских тренеров считает самыми недооцененными.

«Те, кто не работают в РПЛ, например, Юран или Черевченко. Тот же Игнашевич неплохо тренирует. Даже в первой лиге его нет. Черевченко добивался прекрасных результатов с «Арсеналом», «Химками» и «Факелом», — сказал Семшов «СЭ».

Последним местом работы у Юрана был «Пари НН», у Игнашевича — «Балтика», а у Черевченко — «Факел». Все тренеры покинули клубы в 2024 году.

Игорь Семшов
  • rustov

    особенно обидно за Игнашевича

    11.05.2025

  • Асылхан

    Им надо в европе поработать в малых чемпионатах. В России главная проблема это руководство клубов. Химки , Торпедо , Спартак , Динамо пример. А для работы нужна стабильность , спокойствие

    11.05.2025

  • lsvolos

    А, он пока не работал... мы не знаем о его талантах... многие великие футболисты не становились хорошими или великими тренерами...Я ПОМНЮ ТОЛЬКО зидана...

    10.05.2025

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    можно еще 10 человек перечислить бездари вместе с семшовым

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Не! Ну Горлуковича точно забыл!

    10.05.2025

  • m_16

    Саша Мостовой - ментальный чемпион, как Спартак. Пора им уже слиться в экстазе.

    10.05.2025

  • m_16

    А что в принципе можно выиграть с НН, Факелом или Химками? Ну кроме ФНЛ?

    10.05.2025

  • Saypin

    А что они выиграли?

    10.05.2025

  • Highlander

    А как же Саша Мостовой?

    10.05.2025

