Семшов считает Юрана, Игнашевича и Черевченко самыми недооцененными тренерами в России
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал «СЭ», каких российских тренеров считает самыми недооцененными.
«Те, кто не работают в РПЛ, например, Юран или Черевченко. Тот же Игнашевич неплохо тренирует. Даже в первой лиге его нет. Черевченко добивался прекрасных результатов с «Арсеналом», «Химками» и «Факелом», — сказал Семшов «СЭ».
Последним местом работы у Юрана был «Пари НН», у Игнашевича — «Балтика», а у Черевченко — «Факел». Все тренеры покинули клубы в 2024 году.
Новости