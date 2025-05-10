Семшов считает Юрана, Игнашевича и Черевченко самыми недооцененными тренерами в России

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал «СЭ», каких российских тренеров считает самыми недооцененными.

«Те, кто не работают в РПЛ, например, Юран или Черевченко. Тот же Игнашевич неплохо тренирует. Даже в первой лиге его нет. Черевченко добивался прекрасных результатов с «Арсеналом», «Химками» и «Факелом», — сказал Семшов «СЭ».

Последним местом работы у Юрана был «Пари НН», у Игнашевича — «Балтика», а у Черевченко — «Факел». Все тренеры покинули клубы в 2024 году.