ЦСКА — «Химки»: хозяева удвоили преимущество через три минуты после первого гола

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов удвоил преимущество своей команды в матче 22-го тура РПЛ против «Химок».

25-летний хавбек забил гол на 37-й минуте встречи с передачи Ивана Облякова, который открыл счет в матче на 34-й минуте.