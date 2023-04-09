Зобнин — о заработанном пенальти в матче с «Динамо»: «Сейчас у каждого будет свое мнение»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что арбитр Сергей Иванов правильно назначил пенальти в ворота «Динамо» в концовке матча 22-го тура чемпионата России (3:3).

«Что касается пенальти, то тут все просто: меня задержали руками — и я упал в штрафной. Не знаю, что тут комментировать — меня держали руками. Сейчас у каждого будет свое мнение по этому моменту. Посмотрим, кто и что будет говорить про этот эпизод», — приводит «Чемпионат» слова Зобнина.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 36 очками идет на 6-й позиции.

Зобнин сыграл 22 матча в текущем сезоне РПЛ, отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.