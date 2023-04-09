ЦСКА — «Химки»: хозяева ведут по итогам первого тайма после голов Облякова и Зайнутдинова
ЦСКА обыгрывает «Химки» после первого тайма матча 22-го тура РПЛ — 2:0.
В составе армейцев отличился полузащитник Иван Обляков, который открыл счет в матче на 34-й минуте встречи с передачи форварда ЦСКА Федора Чалова.
Преимущество команды удвоил хавбек красно-синих Бахтиер Зайнутдинов, забив с передачи Облякова через три минуты после первого гола.
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|44
|
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|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
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|10
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|6
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|
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|5
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|
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|
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|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
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|
16
|Торпедо
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|4
|15
|15-35
|13
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|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
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|К
|Ж
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|
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Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4
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