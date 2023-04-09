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ЦСКА — «Химки»: хозяева ведут по итогам первого тайма после голов Облякова и Зайнутдинова

Виталий Косик
Корреспондент
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ЦСКА — «Химки».
Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА обыгрывает «Химки» после первого тайма матча 22-го тура РПЛ — 2:0.

В составе армейцев отличился полузащитник Иван Обляков, который открыл счет в матче на 34-й минуте встречи с передачи форварда ЦСКА Федора Чалова.

Преимущество команды удвоил хавбек красно-синих Бахтиер Зайнутдинов, забив с передачи Облякова через три минуты после первого гола.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Химки
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
1
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ЦСКА — «Химки»: хозяева удвоили преимущество через три минуты после первого гола

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Торпедо – Факел
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

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И К Ж
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