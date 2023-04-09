ЦСКА — «Химки»: хозяева ведут по итогам первого тайма после голов Облякова и Зайнутдинова

ЦСКА обыгрывает «Химки» после первого тайма матча 22-го тура РПЛ — 2:0.

В составе армейцев отличился полузащитник Иван Обляков, который открыл счет в матче на 34-й минуте встречи с передачи форварда ЦСКА Федора Чалова.

Преимущество команды удвоил хавбек красно-синих Бахтиер Зайнутдинов, забив с передачи Облякова через три минуты после первого гола.