ЦСКА — «Химки»: Фукс впервые выйдет в стартовом составе армейцев
Стали известны составы ЦСКА и «Химок» на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Фукс, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин, Дзагоев, Зайнутдинов, Эджуке Заболотный.
Запасные: Боков, Тороп, Набабкин, Васин, Щенников, Бохинен, Бистрович, Ахметов, Кучаев, Яковлев, Чалов.
«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Стоинович, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычев, Данилкин, Трошечкин, Глушаков, Сабович, Соколов, Садыгов, Долгов.
Встреча состоится 21 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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