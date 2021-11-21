«Спартак» пожелал Джикии на день рождения выхода на ЧМ-2022
«Спартак» поздравил своего защитника Георгия Джикию с днем рождения. Сегодня капитану команды исполнилось 28 лет.
«Георгию Джикия — 28! С днем рождения, кэп! Желаем ярких и запоминающихся побед в качестве капитана «Спартака», крепкого здоровья и выхода на ЧМ-2022», — говорится в сообщении.
За «Спартак» Джикия выступает с 2017 года. В том же году он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка. В составе команды он провел 120 матчей и забил 5 голов.
За сборную России у него 41 матч и 2 гола. В марте национальной команде предстоит провести стыковые матчи за право выхода на ЧМ-2022 в Катаре.
Георгию Джикия — 28! ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 21, 2021
С днём рождения, кэп! Желаем ярких и запоминающихся побед в качестве капитана «Спартака», крепкого здоровья и выхода на ЧМ-2022 ??#ДНК ??? pic.twitter.com/5tlTzVEUMb
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