«Спартак» пожелал Джикии на день рождения выхода на ЧМ-2022

«Спартак» поздравил своего защитника Георгия Джикию с днем рождения. Сегодня капитану команды исполнилось 28 лет.

«Георгию Джикия — 28! С днем рождения, кэп! Желаем ярких и запоминающихся побед в качестве капитана «Спартака», крепкого здоровья и выхода на ЧМ-2022», — говорится в сообщении.

За «Спартак» Джикия выступает с 2017 года. В том же году он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка. В составе команды он провел 120 матчей и забил 5 голов.

За сборную России у него 41 матч и 2 гола. В марте национальной команде предстоит провести стыковые матчи за право выхода на ЧМ-2022 в Катаре.