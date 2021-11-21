ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками»
ЦСКА сыграл вничью с «Химками» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.
Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.
На 15-й минуте игры красную карточку получил защитник хозяев Бруно Фукс. Защитник прихватил нападающего гостей Кемаля Адеми рукой в штрафной площади, помешав добраться до мяча. После просмотра ВАР главный арбитр матча Владислав Безбородов назначил пенальти, который на 17-й минуте не смог реализовать Адеми.
Таким образом, ЦСКА набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 13 очками располагаются на 15-й позиции.
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