РПЛ хочет разрешить участвовать в лиге командам, имеющим стадионы с вместимостью меньше 10 тысяч зрителей

РПЛ хочет пересмотреть регламент и позволить участвовать в чемпионате командам, имеющим стадионы с вместимостью меньше 10 тысяч зрителей. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 22 ноября исполняющий обязанности президента лиги Ашот Хачатурянц представит новую программу развития организации. Эта программа включает изменение инфраструктурных критериев для клубов. Предлагается пересмотреть регламент по сертификации стадионов. Этот порог хотят уменьшить до 7,5-8 тысяч мест.

Согласно действующим правилам, в РПЛ не могут участвовать команды, чьи стадионы вмещают менее 10 тысяч зрителей.