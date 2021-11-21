РПЛ хочет разрешить участвовать в лиге командам, имеющим стадионы с вместимостью меньше 10 тысяч зрителей
РПЛ хочет пересмотреть регламент и позволить участвовать в чемпионате командам, имеющим стадионы с вместимостью меньше 10 тысяч зрителей. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 22 ноября исполняющий обязанности президента лиги Ашот Хачатурянц представит новую программу развития организации. Эта программа включает изменение инфраструктурных критериев для клубов. Предлагается пересмотреть регламент по сертификации стадионов. Этот порог хотят уменьшить до 7,5-8 тысяч мест.
Согласно действующим правилам, в РПЛ не могут участвовать команды, чьи стадионы вмещают менее 10 тысяч зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/rpl-predlagaet-razreshit-uchastvovat-v-lige-komandam-s-arenami-na-7-5-8-ty-syach-mest/
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