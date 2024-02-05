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5 февраля, 19:15

Автогол Мастерного принес ЦСКА победу над «Факелом»

Руслан Минаев
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Саша Зделар (слева) и Евгений Марков.
Фото ФК «Факел»

ЦСКА обыграл «Факел» в товарищеском матче — 1:0.

Победу армейцам принес автогол защитника воронежцев Владислава Мастерного на 47-й минуте.

Позже во втором тайме Мастерной получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

9 февраля ЦСКА проведет товарищеский матч с «Сочи». Начало — в 16.00 мск. «Факел» 10-го числа сыграет с казахстанским клубом «Ордабасы». Встреча начнется также в 16.00 мск.

ЦСКА — «Факел» — 1:0 (0:0)

Гол: Мастерной (автогол), 47.

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Гайич, Агапов (Абдулкадыров, 46), Виллиан Роша (Кучаев, 46), Мойзес (Агапов, 77), Зделар, Обляков (Кисляк, 77), Мендес, Кисляк (Глебов, 46), Давила (Мусаев, 77), Мусаев (Заболотный, 46).

«Факел»: Беленов, Божин, Мастерной, Магаль, Поярков, Сенхаджи, Квеквескири, Альшин (Акбашев, 68), Якимов, Марков (Багателия, 68), Аппаев.

Предупреждения: Мастерной, 32. Абдулкадыров, 55. Поярков, 67.

Удаление: Мастерной, 75.

5 февраля.

Товарищеские матчи. Клубы.
05 февр, 17:30. ()
ЦСКА
1:0
Факел
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
9
8
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
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2.03 16:30
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 - : -
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