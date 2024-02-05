Автогол Мастерного принес ЦСКА победу над «Факелом»

ЦСКА обыграл «Факел» в товарищеском матче — 1:0.

Победу армейцам принес автогол защитника воронежцев Владислава Мастерного на 47-й минуте.

Позже во втором тайме Мастерной получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

9 февраля ЦСКА проведет товарищеский матч с «Сочи». Начало — в 16.00 мск. «Факел» 10-го числа сыграет с казахстанским клубом «Ордабасы». Встреча начнется также в 16.00 мск.

ЦСКА — «Факел» — 1:0 (0:0)

Гол: Мастерной (автогол), 47.

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Гайич, Агапов (Абдулкадыров, 46), Виллиан Роша (Кучаев, 46), Мойзес (Агапов, 77), Зделар, Обляков (Кисляк, 77), Мендес, Кисляк (Глебов, 46), Давила (Мусаев, 77), Мусаев (Заболотный, 46).

«Факел»: Беленов, Божин, Мастерной, Магаль, Поярков, Сенхаджи, Квеквескири, Альшин (Акбашев, 68), Якимов, Марков (Багателия, 68), Аппаев.

Предупреждения: Мастерной, 32. Абдулкадыров, 55. Поярков, 67.

Удаление: Мастерной, 75.

5 февраля.