«Зенит» победил «Аль-Духаиль» благодаря голам Клаудиньо и Артура

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«Зенит» обыграл «Аль-Духаиль» в товарищеском матче в Кубке равноправия — 2:0.

У питерцев счет на 8-й минуте встречи открыл Клаудиньо.

Во втором тайме Артур удвоил преимущество российской команды.

6 февраля «Зенит» встретится с армянский клубом «Ноа». Начало — в 17.00 мск. «Аль-Духаиль» 9-го числа сыграет с «Сантосом».

«Аль-Духаиль» — «Зенит» — 0:2 (0:1)

Голы: Клаудиньо, 9 (0:1). Артур, 72 (0:2).

«Зенит»: Адамов, Марио Фернандес, Дуглас Сантос, Эракович (Черный, 85), Нино (Бардачев, 81), Барриос (Васильев, 81), Клаудиньо, Коваленко (Ахметов, 65), Кассьерра (Изидор, 65), Артур, Педро.

Предупреждение: Клаудиньо, 57.

5 февраля.