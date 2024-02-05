Витюгов: «Осинькин в «Крыльях Советов» пытается показать, как играют в топ-лигах»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов поделился мнением о работе главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Для него нет мелочей, нужно четко выполнять его требования. Если ты научишься это делать, то тебе намного легче будет играть самому, команде будет легче, твоим партнерам. Причем это касается не только футбольного поля, но и тренировочного процесса. Если бы Игорь Витальевич не был требовательным тренером, мы бы сейчас не занимали то место, на котором находимся, и не показывали бы тот футбол, в который играем. Он большой фанат своей работы: смотрит очень много матчей, пытается нам что-то показать, чтобы мы увидели, как играют в других топ-лигах, чтобы для себя переняли и перенесли какие-то моменты, чтобы мы стремились к этому», — цитирует Витюгова Metaratings.ru.

Осинькин возглавляет самарскую команду с 2020 года. После 18 туров «Крылья Советов» с 29 очками располагаются на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.