Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в товарищеском матче с семью голами

Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в контрольном матче на летних сборах — 4:3. Игра прошла в УТЦ «Новогорск».

Голы бело-голубых забили Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин, Виктор Окишор и Егор Смелов. У армейцев отличились Данила Козлов, Матеус Алвес и Артем Шуманский.

Позднее во вторник ЦСКА встретится с «Локомотивом». Начало игры — в 17.00 по московскому времени. «Динамо» следующий матч на летних сборах проведет 18 июля против «Акрона». В субботу вечером ЦСКА и «Динамо» также сыграют в братском дерби.

По итогам чемпионата России сезона-2025/26 ЦСКА набрал 51 очко в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице. «Динамо» с 45 очками расположилось на седьмой строчке.