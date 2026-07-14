Полузащитник Михайлов перешел из «Зенита» в «Ростов»

«Ростов» объявил о подписании контракта с полузащитником «Зенита» Ярославом Михайловым. Срок соглашения с 23-летним игроком не уточняется.

Михайлов является воспитанником академии сине-бело-голубых. В сезоне-2025/26 вместе с питерской командой он стал чемпионом России. В РПЛ полузащитник провел 1 матч, а в FONBET Кубке России — 6, отметившись 1 результативной передачей.

Также Михайлов играл за «Шальке 04», «Пари НН», «Оренбург» и молодежные сборные России. В составе «Шальке 04» футболист выиграл вторую Бундеслигу в сезоне-2021/22.