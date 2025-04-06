Гафин: «Каждый матч «Динамо», который обслуживается судьей Карасевым, для нас — приговор еще до начала игры»
Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин раскритиковал работу судьи Сергея Карасева в матче 23-го тура РПЛ между бело-голубыми и ЦСКА (1:3).
«У нас каждый матч, который обслуживается судьей Карасевым, одним из самых успешных судей в Саудовской Аравии, для нас, по сути, еще до игры является приговором. Сегодня мы видели несколько эпизодов.
В первом тайме Сергей прерывает динамовскую атаку: мяч попадает в судью. Сколько видел таких моментов — судья в таком случае свистит, останавливает игру и дает свободный удар. В нашем случае, почему-то, этого не происходит.
В самом конце подкат, от которого у Муми Нгамале чуть ноги не оторвались — мимо. Пограничный момент с Маухубом — это надо посмотреть еще. И масса ситуаций в середине поля, которые весьма пограничны, но трактуются все однозначно. Поэтому... Жаловаться, наверное, не надо, но надо в следующие разы, когда нам выпадет счастье получить лучшего судью Саудовской Аравии, надо будет учитывать этот фактор и стараться его преодолевать за счет лучшей игры. Будет ли «Динамо» подавать апелляцию на судейство? Пересмотрим моменты и примем решение», — сказал Гафин.
«Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ с 42 очками. ЦСКА поднялся на четвертую строчку с 44 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0