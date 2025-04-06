Гафин: «Каждый матч «Динамо», который обслуживается судьей Карасевым, для нас — приговор еще до начала игры»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин раскритиковал работу судьи Сергея Карасева в матче 23-го тура РПЛ между бело-голубыми и ЦСКА (1:3).

«У нас каждый матч, который обслуживается судьей Карасевым, одним из самых успешных судей в Саудовской Аравии, для нас, по сути, еще до игры является приговором. Сегодня мы видели несколько эпизодов.

В первом тайме Сергей прерывает динамовскую атаку: мяч попадает в судью. Сколько видел таких моментов — судья в таком случае свистит, останавливает игру и дает свободный удар. В нашем случае, почему-то, этого не происходит.

В самом конце подкат, от которого у Муми Нгамале чуть ноги не оторвались — мимо. Пограничный момент с Маухубом — это надо посмотреть еще. И масса ситуаций в середине поля, которые весьма пограничны, но трактуются все однозначно. Поэтому... Жаловаться, наверное, не надо, но надо в следующие разы, когда нам выпадет счастье получить лучшего судью Саудовской Аравии, надо будет учитывать этот фактор и стараться его преодолевать за счет лучшей игры. Будет ли «Динамо» подавать апелляцию на судейство? Пересмотрим моменты и примем решение», — сказал Гафин.

«Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ с 42 очками. ЦСКА поднялся на четвертую строчку с 44 очками.