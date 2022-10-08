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8 октября, 19:40

Федотов: «По поводу Чалова — у нас субъективная оценка, что это пенальти»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру нападающего Федора Чалова в матче 12-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

— Вы смотрели момент с Федором Чаловым, когда он упал в штрафной, но получил желтую карточку за симуляцию? Как оцените эпизод? Можно ли сказать, что сегодняшняя ничья для нас равна поражению?

— Зачем говорить о поражении, когда сегодня ничья? Это заработанное очко двигает нас вперед. Ребята приложили массу старания, умения и мастерства. Продолжая в том же духе, мы будем набирать очки, и чемпионат на этом не заканчивается. Надо смотреть вперед с позитивом.

А по поводу Чалова — у нас субъективная оценка, что это пенальти. Но скажут, что недостаточный контакт. Игрок соперника не попал в мяч, и в итоге мы имеем желтую карточку и ничью.

— В концовке вы заменили Щенникова на Обляков. Это был своего рода последний штурм? Вы хотели дожать «Динамо».

— Здесь получилось, что как раз момент возник из зоны — это оправдано. У него еще слишком мало игровой практики, он серьезно устал и не успевал в некоторых эпизодах. После замены все успокоилось. И мы с флангов добавили и имели преимущество.

— Не было ли мысли выпустить Адольфо Гайча чуть раньше, потому что было видно, что у Феди достаточно моментов, но не залетает?

— Мы создавали моменты, группа атаки хорошо взаимодействовала. В этой ситуации при введении новых игроков мы могли потерять темп. И у Карраскаля были моменты, и у Кучаева, и у Мойзеса, и у Феди. В этих эпизодах было сыгранно классно, но просто не закончилось голом.

— С чем связано отсутствие Медины в старте?

— Мы видим, что Костя выглядел сегодня, как и в предыдущих матчах, хорошо. Это конкуренция, которую нужно выигрывать. Футболист ставит себя в состав, и попробуйте теперь оттуда его выковырять. Всем нужно быть на чеку, использовать свой шанс и никому его не отдавать.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Федор Чалов
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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