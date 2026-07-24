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ЦСКА — «Балтика»: прямая трансляция матча РПЛ

ЦСКА и «Балтика» сыграют в первом туре РПЛ 24 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лусиано Гонду.
Фото Global Look Press

ЦСКА и «Балтика» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Балтика

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Балтика» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;: онлайн-трансляция первого матча нового РПЛ сезона-2026/27.ЦСКА — «Балтика»: онлайн-трансляция первого матча нового сезона РПЛ

Матч в прямом эфире покажет общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени, за час до стартового свистка. Игра также будет доступна бесплатно на официальном сайте телеканала, канале «Матч Премьер» и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

В сезоне-2025/26 команды заняли соседние места в таблице. ЦСКА финишировал пятым, набрав 51 очко, а «Балтика» с 46 баллами стала шестой. В очных матчах чемпионата соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0: в Москве армейцам принес победу гол Игоря Дивеева, а в Калининграде единственный мяч забил Брайан Хиль.

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде

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ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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