ЦСКА — «Балтика»: прямая трансляция матча РПЛ

ЦСКА и «Балтика» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Балтика» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени, за час до стартового свистка. Игра также будет доступна бесплатно на официальном сайте телеканала, канале «Матч Премьер» и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

В сезоне-2025/26 команды заняли соседние места в таблице. ЦСКА финишировал пятым, набрав 51 очко, а «Балтика» с 46 баллами стала шестой. В очных матчах чемпионата соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0: в Москве армейцам принес победу гол Игоря Дивеева, а в Калининграде единственный мяч забил Брайан Хиль.

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