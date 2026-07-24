ЦСКА — «Балтика»: прямая трансляция матча РПЛ
ЦСКА и «Балтика» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Балтика» можно будет в матч-центре на нашем сайте.
Матч в прямом эфире покажет общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени, за час до стартового свистка. Игра также будет доступна бесплатно на официальном сайте телеканала, канале «Матч Премьер» и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».
В сезоне-2025/26 команды заняли соседние места в таблице. ЦСКА финишировал пятым, набрав 51 очко, а «Балтика» с 46 баллами стала шестой. В очных матчах чемпионата соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0: в Москве армейцам принес победу гол Игоря Дивеева, а в Калининграде единственный мяч забил Брайан Хиль.
РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде
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1
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3
|Локомотив
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -