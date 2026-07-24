Агент Давида Ромеро из «Тигре» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к форварду
Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Тигре» Давида Ромеро, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к его клиенту.
24 июля журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» изучает возможность трансфера 23-летнего аргентинца.
«Спартак» проявляет интерес к Давиду Ромеро? Есть несколько российских клубов, которые звонили нам по поводу возможного трансфера Ромеро, но сейчас за него борются клубы из Италии и Испании», — приводит слова Кипершмида Metaratings.
Ромеро в январе 2026 года перешел в «Тигре» из «Тальереса». В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 19 матчах за аргентинский клуб.
Источник: Metaratings
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15
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
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|1.11
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|Крылья Советов – Зенит
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Максим Глушенков
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|10
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Александр Соболев
Зенит
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Иван Обляков
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|П
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Педро
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Маркиньос
Спартак
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|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
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|1
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Илья Рожков
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|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
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|1
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