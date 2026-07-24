Агент Давида Ромеро из «Тигре» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к форварду

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Тигре» Давида Ромеро, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к его клиенту.

24 июля журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» изучает возможность трансфера 23-летнего аргентинца.

«Спартак» проявляет интерес к Давиду Ромеро? Есть несколько российских клубов, которые звонили нам по поводу возможного трансфера Ромеро, но сейчас за него борются клубы из Италии и Испании», — приводит слова Кипершмида Metaratings.

Ромеро в январе 2026 года перешел в «Тигре» из «Тальереса». В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 19 матчах за аргентинский клуб.