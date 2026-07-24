«Оренбург» объявил о подписании французского защитника Сивиса
Защитник Максим Сивис перешел из бухарестского «Динамо» в «Оренбург», сообщает пресс-служба российского клуба.
Срок контракта 28-летнего француза не раскрывается.
«Приветствуем первого француза в истории «Оренбурга»! Bonjour, Maxime!» — говорится в сообщении пресс-службы.
Сивис выступал за бухарестское «Динамо» с лета 2024 года. Он провел 72 матча, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
До этого защитник играл в «Кевийи», «Конкарно», «Ред Стар» и «Генгаме».
Источник: ФК «Оренбург»
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|
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
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|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
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Иван Обляков
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Педро
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Маркиньос
Спартак
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|К
|Ж
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