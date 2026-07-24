«Оренбург» объявил о подписании французского защитника Сивиса

Защитник Максим Сивис перешел из бухарестского «Динамо» в «Оренбург», сообщает пресс-служба российского клуба.

Срок контракта 28-летнего француза не раскрывается.

«Приветствуем первого француза в истории «Оренбурга»! Bonjour, Maxime!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Сивис выступал за бухарестское «Динамо» с лета 2024 года. Он провел 72 матча, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

До этого защитник играл в «Кевийи», «Конкарно», «Ред Стар» и «Генгаме».