ЦСКА — «Балтика»: коэффициенты и ставки на матч РПЛ
ЦСКА и «Балтика» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене». Начало игры — в 20.00 по московскому времени.
Мнения о матче ЦСКА — «Балтика»
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» предположил, что «Балтика» способна отобрать очки у московской команды.
«Вы знаете, как проходят матчи ЦСКА и «Балтики» в последнее время, всегда какие-то мини-скандалы, принципиальные противостояния. Сейчас Челестини нет, Талалаев не будет ни на кого прыгать, нет для него раздражителя (смеется). Поэтому считаю, что новый тренер у ЦСКА, новые требования, и команда только адаптируется и привыкает с новым наставником. Поэтому, мое мнение, что «Балтике» по силам отнять очки».
Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» перед началом чемпионата обратился к болельщикам «Балтики».
«Уже в пятницу стартует чемпионат России. Жду всех на матчах «Балтики». Несмотря на потери в составе, надеюсь, мы продолжим радовать публику зрелищной, самобытной игрой».
Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Балтика»
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом встречи. Победа московской команды оценивается коэффициентом 2.05. Ничья идет за 3.30, победа «Балтики» — за 3.95.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -