ЦСКА — «Балтика»: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

ЦСКА и «Балтика» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене». Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)

Мнения о матче ЦСКА — «Балтика»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» предположил, что «Балтика» способна отобрать очки у московской команды.

«Вы знаете, как проходят матчи ЦСКА и «Балтики» в последнее время, всегда какие-то мини-скандалы, принципиальные противостояния. Сейчас Челестини нет, Талалаев не будет ни на кого прыгать, нет для него раздражителя (смеется). Поэтому считаю, что новый тренер у ЦСКА, новые требования, и команда только адаптируется и привыкает с новым наставником. Поэтому, мое мнение, что «Балтике» по силам отнять очки».

Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» перед началом чемпионата обратился к болельщикам «Балтики».

«Уже в пятницу стартует чемпионат России. Жду всех на матчах «Балтики». Несмотря на потери в составе, надеюсь, мы продолжим радовать публику зрелищной, самобытной игрой».

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Балтика»

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом встречи. Победа московской команды оценивается коэффициентом 2.05. Ничья идет за 3.30, победа «Балтики» — за 3.95.