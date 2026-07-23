Источник: полузащитник «Спартака» Барко близок к переходу в «Ривер Плейт»

Аргентинский футболист «Спартака» Эсекьель Барко близок к возвращению в «Ривер Плейт», сообщил журналист Эрнан Кастильо.

Полузащитник выступал за аргентинский клуб с января 2023 по июль 2024 года, до перехода в стан красно-белых.

Рыночная стоимость 27-летнего полузащитника по версии Transfermarkt составляет 16 миллионов евро. Контракт Барко со «Спартаком» действует до лета 2027 года.

Барко в прошедшем сезоне провел за московский клуб 37 матчей, забил 8 голов и сделал 9 голевых передач во всех турнирах.