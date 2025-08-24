ЦСКА — «Акрон»: Дзюба отыграл один гол

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сократил отставание своей команды в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:2.

Форвард забил на 34-й минуте встречи после розыгрыша штрафного у ворот армейцев.

Дзюба проводит шестой матч в сезоне-2025/26, у 37-летнего россиянина 3 гола и 3 результативные передачи.