ЦСКА и «Акрон» встретятся в матче шестого тура чемпионата России в воскресенье, 24 августа. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, начало — в 17.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Акрон» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

24 августа 2025, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)

В прямом эфире встречу москвичей и тольяттинцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

После пяти туров ЦСКА находится на третьем месте с 11 очками, а «Акрон» — на восьмом месте с шестью очками. 12 августа «Акрон» победил ЦСКА в матче FONBET Кубка России (1:1, 5:4 по пенальти).