ЦСКА — «Ахмат»: трансляция матча РПЛ начнется в 14.55 мск

ЦСКА и «Ахмат» сыграют в чемпионате России 27 июля

ЦСКА и «Ахмат» сыграют во 2-м туре РПЛ в воскресенье, 27 июля. Игра пройдет «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток — в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

27 июля 2025, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Ахмат» также доступны в матч-центре и ленте новостей на нашем сайте.

В прямом эфире матч в столице России покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция стартует в 14.55 мск, за пять минут до игры.

ЦСКА в стартовом туре чемпионата-2025/26 сыграл вничью с «Оренбургом» в гостях (0:0), а «Ахмат» — уступил «Рубину» на своем поле (0:2).