В «Сочи» отреагировали на разгромное поражение от «Акрона»

«Сочи» после поражения в матче 2-го тура РПЛ от «Акрона» (0:4) опубликовал пост в соцсетях.

«Это был тяжелый вечер. Мы не ищем оправданий. Сегодняшний результат — это удар. Для всех, кто был на стадионе. Для тех, кто смотрел игру дома. Для тех, кто с нами и в горе, и в радости. Это поражение мы обязаны признать. Извлечь из него уроки и перерасти.

Своей поддержкой и отношением вы заслуживаете команду, которая борется до конца. И мы сделаем все, чтобы снова заслужить вашу веру. Спасибо, что не отворачиваетесь. Даже в такие вечера. Мы это очень ценим», — говорится в сообщении.

«Акрон» (4 очка) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся на второе место в РПЛ. «Сочи» (0) потерпел второе крупное поражение и замыкает турнирную таблицу после двух туров.

В следующем туре сочинцы на выезде сыграют с «Рубином». Матч пройдет 4 августа. Перед этим команда Морено 29 июля в гостях встретится с московским «Динамо» в первом туре группового турнира FONBET Кубка России.