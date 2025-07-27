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В «Сочи» отреагировали на разгромное поражение от «Акрона»

Сергей Разин
корреспондент

«Сочи» после поражения в матче 2-го тура РПЛ от «Акрона» (0:4) опубликовал пост в соцсетях.

«Это был тяжелый вечер. Мы не ищем оправданий. Сегодняшний результат — это удар. Для всех, кто был на стадионе. Для тех, кто смотрел игру дома. Для тех, кто с нами и в горе, и в радости. Это поражение мы обязаны признать. Извлечь из него уроки и перерасти.

Своей поддержкой и отношением вы заслуживаете команду, которая борется до конца. И мы сделаем все, чтобы снова заслужить вашу веру. Спасибо, что не отворачиваетесь. Даже в такие вечера. Мы это очень ценим», — говорится в сообщении.

Футболисты &laquo;Акрона&raquo; Стефан Лончар и&nbsp;Артем Дзюба в&nbsp;матче 2-го тура РПЛ против &laquo;Сочи&raquo; (4:0) 26&nbsp;июля.Шоу Дзюбы в Сочи: обошел Лоськова по «гол + пас», обновил рекорд российского футбола и не забил пенальти

«Акрон» (4 очка) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся на второе место в РПЛ. «Сочи» (0) потерпел второе крупное поражение и замыкает турнирную таблицу после двух туров.

В следующем туре сочинцы на выезде сыграют с «Рубином». Матч пройдет 4 августа. Перед этим команда Морено 29 июля в гостях встретится с московским «Динамо» в первом туре группового турнира FONBET Кубка России.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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