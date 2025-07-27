«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча РПЛ начнется в 17.25 мск

«Оренбург» и «Динамо» Махачкала встретятся во 2-м туре РПЛ в воскресенье, 27 июля. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

27 июля 2025, 17:30. Газовик (Оренбург)

Ключевые события и результат игры «Оренбург» — «Динамо» Махачкала можно отслеживать в нашем матч-центре и ленте новостей.

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 17.25 по московскому времени, за пять минут до стартового свистка.

Оренбуржцы в стартовом туре чемпионата-2025/26 на своем поле сыграли вничью с ЦСКА (0:0), а махачкалинцы в гостях уступили «Спартаку» (0:1).