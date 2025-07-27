ЦСКА одержал волевую победу над «Ахматом», Круговой оформил дубль

ЦСКА дома обыграл «Ахмат» в матче второго тура РПЛ — 2:1.

Счет в игре открыли гости — на 15-й минуте отметился форвард Брайан Мансилья. Хозяева забили два гола в добавленное к первому тайму время — дубль в течение двух минут оформил защитник Данил Круговой.

В концовке матча вторую желтую карточку и удаление заработал защитник «Ахмата» Дарко Тодорович.

ЦСКА одержал первую победу в сезоне-2025/26 РПЛ и набрал 4 очка. «Ахмат» потерпел второе поражение — 0 очков.

3 августа ЦСКА сыграет в гостях с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ. «Ахмат» 3 августа встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

27 июля 2025, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.