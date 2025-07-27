ЦСКА — «Ахмат»: видео голов матча РПЛ

ЦСКА победил «Ахмат» (2:1) в матче 2-го тура чемпионата России.

Счет открыл нападающий гостей Брайан Мансилья, замкнув прострел с левого фланга.

В добавленное к первому тайму время защитник хозяев Данил Круговой дважды поразил ворота «Ахмата» из центра штрафной.

15-я минута. Мансилья — 0:1

45+2-я минута. Круговой — 1:1

45+4-я минута. Круговой — 2:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

27 июля 2025, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)

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