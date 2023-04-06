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Сегодня, 15:15

Чугайнов: «Карпин доказал, что он хороший тренер. Что бы про него ни говорили...»

Александр Кружков
Обозреватель
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-капитан «Локомотива», бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» выразил мнение о тренерах, работающих в клубах РПЛ.

— Лучший тренер РПЛ на данный момент?

— Если заглянуть в таблицу — Семак. Впрочем, у него и ресурсы соответствующие. В этом смысле «Зениту» в России абсолютно равных нет. Имею в виду не только набор состава. Всю клубную вертикаль.

Из других тренеров отмечу Федотова и Карпина. Мне нравится, как играет ЦСКА — все четко, понятно. На поле каждый знает, что делать, куда бежать. При этом выбор исполнителей там довольно ограниченный, еще и Карраскаль подсдулся. Но Федотов не паникует. Не шарахается. Если армейцы выдавят «Спартак» из призовой тройки, я не удивлюсь.

Ну а Карпин доказал, что он реально хороший тренер. Что бы про него ни говорили. Скромный даже по меркам РПЛ подбор футболистов, ни одного легионера, закрытый уже год аэропорт, что сильно затрудняет логистику... Но у «Ростова» все в порядке с настроем, характером, мотивацией. Никто не пищит, не жалуется. Отсюда и результат.

Ранее Чугайнов поделился мнением о спаде в игре «Спартака».

Валерий Карпин. Игорь Чугайнов: «Карпин доказал, что он хороший тренер. А Дзюба и «Зениту» забьет!»

Валерий Карпин
Игорь Чугайнов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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