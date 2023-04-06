Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» — «Динамо»

По данным «СЭ», аудитория субботнего московского дерби в 22-м туре РПЛ, в котором красно-белые примут бело-голубых, может составить до 10 тысяч болельщиков.

В любом случае, будет установлен рекорд посещаемости «Открытие банк Арены» после введения на ней Fan ID: встреча 18-го тура с «Уралом» собрала на трибунах 4281 человека, игра 19-го тура с «Факелом» — 5002, матч 21-го тура с «Ахматом» — 5849.

Рост числа зрителей связан как с статусом соперников «Спартака», так и с мероприятиями соответствующих структур клуба, в частности — коммерческого департамента. Например, по нашим данным, после проведения детского матч-дэй на встрече с грозненцами ряд владельцев сезонных абонементов, изначально бойкотировавших вторую часть сезона-2022/23, решили их разморозить.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 8 апреля и начнется в 19.30 (мск).