Что сложнее перенести: карантин иди дисквалификацию? Отвечает Роман Еременко
09:48
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко вспомнил самый сложный период в своей карьере. В ноябре 2016 года хавбек, который тогда выступал за ЦСКА, был дисквалифицирован на два года.
— Что сложнее пережить: карантин и болезнь или дисквалификацию?
— Конечно, дисквалификацию. Какой тут вопрос? — сказал Еременко в интервью YouTube-каналу Nobel. — После всего, что было... Это даже не сравнить.
— Во время дисквалификации не было мысли завершить карьеру?
— Нет. Вообще не было. Потому что нужно было доказать всем. И отблагодарить близких.
Меня все поддерживали. Особенно жена. Без нее... даже не знаю.
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