Что сложнее перенести: карантин иди дисквалификацию? Отвечает Роман Еременко

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко вспомнил самый сложный период в своей карьере. В ноябре 2016 года хавбек, который тогда выступал за ЦСКА, был дисквалифицирован на два года.

— Что сложнее пережить: карантин и болезнь или дисквалификацию?

— Конечно, дисквалификацию. Какой тут вопрос? — сказал Еременко в интервью YouTube-каналу Nobel. — После всего, что было... Это даже не сравнить.

— Во время дисквалификации не было мысли завершить карьеру?

— Нет. Вообще не было. Потому что нужно было доказать всем. И отблагодарить близких.

Меня все поддерживали. Особенно жена. Без нее... даже не знаю.