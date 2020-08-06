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Что сложнее перенести: карантин иди дисквалификацию? Отвечает Роман Еременко

09:48
Роман Еременко. Фото ФК «Ростов».
Роман Еременко. Фото ФК «Ростов».
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Полузащитник «Ростова» Роман Еременко вспомнил самый сложный период в своей карьере. В ноябре 2016 года хавбек, который тогда выступал за ЦСКА, был дисквалифицирован на два года.

— Что сложнее пережить: карантин и болезнь или дисквалификацию?

— Конечно, дисквалификацию. Какой тут вопрос? — сказал Еременко в интервью YouTube-каналу Nobel. — После всего, что было... Это даже не сравнить.

— Во время дисквалификации не было мысли завершить карьеру?

— Нет. Вообще не было. Потому что нужно было доказать всем. И отблагодарить близких.

Меня все поддерживали. Особенно жена. Без нее... даже не знаю.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=i3ahWeXqPMs

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