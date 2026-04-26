«Зенит» — «Ахмата»: питерцы забили два безответных гола в первом тайме

«Зенит» обыгрывает «Ахмат» по итогам первого тайма матча 27-го тура чемпионата России — 2:0.

Первый гол на 8-й минуте забил Александр Соболев. На 11-й минуте отличился Луис Энрике.

Грозненцы произвели вынужденную замену на 22-й минуте. Голкипер команды Вадим Ульянов травмировал ногу и не смог продолжить игру. Вместо него в ворота встал Яхья Магомедов.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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