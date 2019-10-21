Член попечительского совета «Оренбурга» предложил переиграть матч с «Крыльями». В Самаре ответили
Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин предложил переиграть матч 13-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:1). В концовке игры арбитр встречи Василий Казарцев, по мнению оренбуржцев, не назначил пенальти в ворота соперника. Между командами произошла стычка, в результате защитник «Крыльев» Александр Анюков, а также главные тренеры команд Владимир Федотов и Миодраг Божович были удалены.
Гендиректор «Крыльев» Виталий Шашков скептически воспринял предложение о переигровке.
— Есть регламент, правильно? Или будем посередине сезона новшества вводить? Да никак я не отношусь к заявлению Столыпина, — цитирует «Спорт День за Днем» Шашкова. — Я к игре с «Зенитом» сейчас готовлюсь. Есть регламент, есть КДК, который в среду будет разбирать все эти инциденты. Это официальный орган Российского футбольного союза, который призван решать все эти вопросы.
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https://www.sportsdaily.ru/news/vitalij-shashkov-nu-davajte-teper-pereigraem-pol-chempionata