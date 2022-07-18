Агент о ситуации Лоуренса в «Химках»: «Он хорошо себя проявил, но Юран им недоволен»
Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Химок» Николаса Лоуренса, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из подмосковного клуба.
«Посмотрим. Они его буквально только подписали, он хорошо себя проявил. Здесь только момент Юрана, который им недоволен. Но мы видим, как он и Мирзова с прошлого сезона старается зачехлить, хотя тот принес ничью «Химкам» в первом туре. У Николоса контракт еще 3 года. Здесь не то что Юран сказал — и сейчас все сдвинется. Мы тоже смотрим, чтобы был нормальный вариант для продолжения карьеры, а не просто уйти куда-то. Если бы это возникло раньше, все было бы проще, а сейчас уже большинство клубов укомплектовались. Сейчас 2-3 игры пройдет, уже многие увидят у себя пробелы. А опорная зона у многих команд не выдерживает критики. Такой опорный полузащитник должен быть востребован. Посмотрим», — сказал Селюк «СЭ».
Как стало известно «СЭ», «Химки» также варианты продажи или аренды Аршака Коряна и Неманья Главчича.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
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2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1