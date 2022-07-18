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Агент о ситуации Лоуренса в «Химках»: «Он хорошо себя проявил, но Юран им недоволен»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Химок» Николаса Лоуренса, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из подмосковного клуба.

«Посмотрим. Они его буквально только подписали, он хорошо себя проявил. Здесь только момент Юрана, который им недоволен. Но мы видим, как он и Мирзова с прошлого сезона старается зачехлить, хотя тот принес ничью «Химкам» в первом туре. У Николоса контракт еще 3 года. Здесь не то что Юран сказал — и сейчас все сдвинется. Мы тоже смотрим, чтобы был нормальный вариант для продолжения карьеры, а не просто уйти куда-то. Если бы это возникло раньше, все было бы проще, а сейчас уже большинство клубов укомплектовались. Сейчас 2-3 игры пройдет, уже многие увидят у себя пробелы. А опорная зона у многих команд не выдерживает критики. Такой опорный полузащитник должен быть востребован. Посмотрим», — сказал Селюк «СЭ».

Как стало известно «СЭ», «Химки» также варианты продажи или аренды Аршака Коряна и Неманья Главчича.

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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
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