«Химки» отдали нападающего в аренду в «Витебск»

Форвард Максим Жумабеков был арендован «Витебском» у «Химок», сообщает сайт белорусского клуба.

«В 2016-2020 годах играл в чемпионате Домодедово за «Русь». Перед сезоном-2018/19 перешел в «Химки-М».

15 сентября 2020 года дебютировал в «Химках в матче Кубка России. 12 декабря 2021 года сыграл первый матч в РПЛ — в гостевой игре против «Ахмата».

Добро пожаловать, Максим!" — говорится в сообщении пресс-службы «Витебска».