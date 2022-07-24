«Химки» отдали нападающего в аренду в «Витебск»
Форвард Максим Жумабеков был арендован «Витебском» у «Химок», сообщает сайт белорусского клуба.
«В 2016-2020 годах играл в чемпионате Домодедово за «Русь». Перед сезоном-2018/19 перешел в «Химки-М».
15 сентября 2020 года дебютировал в «Химках в матче Кубка России. 12 декабря 2021 года сыграл первый матч в РПЛ — в гостевой игре против «Ахмата».
Добро пожаловать, Максим!" — говорится в сообщении пресс-службы «Витебска».
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Зенит – Кр. Советов
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ЦСКА – Сочи
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|23.07
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Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
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|
Динамо – Торпедо
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Локомотив – Ростов
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