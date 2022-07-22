«Химки» расторгли контракт с нигерийским полузащитником Николасом

«Химки» объявили об уходе полузащитника Лоуренса Николаса.

Как сообщает официальный сайт подмосковного клуба, контракт с 21-летним нигерийцем расторгнут по соглашению сторон.

Полузащитник перешел в «Химки» из «Долгопрудного» 18 февраля 2022 года.

В прошедшем сезоне Николас принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.