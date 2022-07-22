«Химки» расторгли контракт с нигерийским полузащитником Николасом
«Химки» объявили об уходе полузащитника Лоуренса Николаса.
Как сообщает официальный сайт подмосковного клуба, контракт с 21-летним нигерийцем расторгнут по соглашению сторон.
Полузащитник перешел в «Химки» из «Долгопрудного» 18 февраля 2022 года.
В прошедшем сезоне Николас принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
Источник: https://t.me/fckhimki_official/3003
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