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«Химки» расторгли контракт с нигерийским полузащитником Николасом

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Химки» объявили об уходе полузащитника Лоуренса Николаса.

Как сообщает официальный сайт подмосковного клуба, контракт с 21-летним нигерийцем расторгнут по соглашению сторон.

Полузащитник перешел в «Химки» из «Долгопрудного» 18 февраля 2022 года.

В прошедшем сезоне Николас принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Источник: https://t.me/fckhimki_official/3003
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
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Зенит – Кр. Советов
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Оренбург – Урал
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Краснодар – Спартак
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